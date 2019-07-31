Анимированный SVG логотип (анимация по наведению)

Требуется трассировка в ПНГ и анимация по наведению.

Полагаю, будет 3-4 разных анимации логотипа(с разными значениями), но по одной схеме.

Идея - есть лого, в прикреплённом, у него слева 3 квадратика.

При наведении они поворачиваются на 180 градусов (возможно каждый куб в свою сторону), и у них на гранях значения, как на игральных костях.

Возможные комбинации 1-2-6, 2-5-3, 6-6-смайлик на последней.

При убирании наведения кубики возвращаются в исходное положение. Рандома не будет, просто одна и та же комбинация.

Возможно, найду в векторе лого, постараюсь во всяком случае.

Если есть понимание, как грамотно, красиво и технически грамотно изобразить, буду признателен, если опишете минимально в комментарии. Возможно, лого придётся разбить на составляющие для более простой и удобной анимации.