Требуется дизайнер сайтов с навыками работы в 3D и умением разрабатывать 3D интерфейсы для работы по проекту, оплата достойная, подробности сообщу исполнителю
Анимированный SVG логотип (анимация по наведению)
Требуется трассировка в ПНГ и анимация по наведению.
Полагаю, будет 3-4 разных анимации логотипа(с разными значениями), но по одной схеме.
Идея - есть лого, в прикреплённом, у него слева 3 квадратика.
При наведении они поворачиваются на 180 градусов (возможно каждый куб в свою сторону), и у них на гранях значения, как на игральных костях.
Возможные комбинации 1-2-6, 2-5-3, 6-6-смайлик на последней.
При убирании наведения кубики возвращаются в исходное положение. Рандома не будет, просто одна и та же комбинация.
Возможно, найду в векторе лого, постараюсь во всяком случае.
Если есть понимание, как грамотно, красиво и технически грамотно изобразить, буду признателен, если опишете минимально в комментарии. Возможно, лого придётся разбить на составляющие для более простой и удобной анимации.
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