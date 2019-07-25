Создание дизайна и наполнение лендинга текстом на тему фин рынков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок282 просмотра

Кампания ищет маркетолога с опытом работы в сфере финансовых рынков, по типу форекс брокера, бинарных опционов и тд. Требуется подбор правильного дизайна для лендинга, формирование текста, главная задача создания конвертирующего лендинга.

6 лет назад
dyachenkov
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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