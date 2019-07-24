Дизайнер для макета презентационных документов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок222 просмотра

В google docs и PDF нужно титульную страницу оформить в дизайне сайта. Далее необходимо сделать шаблон страниц, которые будут иметь графические элементы схожие с дизайном сайта, а также была красиво придумана и оформлена структура документа, заголовки перечисления и т.д. Заявки принимаются с примерами аналогичных работ.

Работаем без предоплаты.

6 лет назад
Leonasavoy
Савой 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров