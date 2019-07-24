Нужно создать миниатюра для сайта на компьютерную тематику
Дизайнер для макета презентационных документов
В google docs и PDF нужно титульную страницу оформить в дизайне сайта. Далее необходимо сделать шаблон страниц, которые будут иметь графические элементы схожие с дизайном сайта, а также была красиво придумана и оформлена структура документа, заголовки перечисления и т.д. Заявки принимаются с примерами аналогичных работ.
Работаем без предоплаты.
Заявки фрилансеров
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