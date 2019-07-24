Есть ТЗ, нужно отрисовать макет страницы в 3 размерах.
Нарисовать шаблон для продающего лендинга
Требуется Нарисовать шаблон для продающего лендинга (пример имеется). Жду Ваших предложений
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