Нарисовать дизайн лендинга

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт61 заявка554 просмотра

Нарисовать дизайн лендинга десктоп+ адаптивка, есть структура сайта и предварительные 2 блока, рисовать дизайн нужно в том же стиле. Минимальный размер десктопа 1170 пикселей. Работаем до полного утверждения.

Перед началом работ детально обсудим.

Оплата я.деньги и вмр

6 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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