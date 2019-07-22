Примечание по макету: Макет только определяет набор элементов страницы, их компоновка на усмотрение дизайнера. Заказчику нравится цветовая гамма сайта http://www.ox.ac.uk/ Нравятся динамические элементы на https://sberbank-university.ru и на https://technomoscow.ru Не ...
Дизайн главной страницы сайта аренда контейнеров
Здравствуйте!
Нужен макет главной страницы сайта аренда контейнеров.
Примерные наброски по ТЗ
Логотип сделать в стилизации контейнеров и рядом часы или цифру 24 ч.
Цветовая гаммма — сине зеленая, белый (полностью как в образце баннера – прикладываю)
Слайдер из трех фото-слайда
Сюжеты для склайдера на выбор дизайнера — это фото картинки складов-контейнеров., также удобство хранения груза на таких складах,
и сюжет: Довольные улыбающиеся клиенты, многодетные семьи, бизнесмены, приезжие туристы.
Слоганы для слайдеров:
Аренда склада-контейнера в Москве круглосуточно!
Остальное в ТЗ во вложении.
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