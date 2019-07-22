Требуется нарисовать дизайн Интернет магазина, главная и внутренняя страница
Разработка фирменного стиля брендбука
Здравствуйте!
Необходимо сделать фирменный стиль брендбук:
1. Цветовая гамма: стальной, серый, белый, вишнево-красный.
2. Нужно оформить брендбук проекта создание и апробация модели семейно ориентированного кластера для интеграции действий по вопросам демографического развития в пилотных регионах Российской Федерации. На защите семьи и традиционных семейных ценностей.
3. Компоненты должны быть крупными, четкими, лаконичными.
Выразить общую идею объединения общества, бизнес-структур, государства, СМИ в одном направлении поддержки, пропаганды, продвижения традиционных семейных ценностей, профилактики абортов, многодетности в семьях, поднятии демографии.
Пишите по цене, сроки 2 недели.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо переработать сайт компании, однако мы ограничены по времени. Сможете ли взяться за работу на этой неделе?Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо переработать дизайн сайта компании, однако мы ограничены по времени. Сможете ли взяться за работу на этой неделе?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть лендинг в фигме. Я даю ТЗ и вы его правите. Прошу приложить к ответу 2-3 примера ваших самых лучших лендингов, чтобы оценить качество работы и ваш стиль.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Нужно сделать дизайн лендинга, вот примеры конкурентов https://food-app.ru/ http://deliveryapp.org/ Такая же структура примерно но без личного кабинета, отзывов то есть 5 блоков где то. Сразу пишете срок и сколько будет стоить, работа ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нарисовать дизайн для лендинга. Имеется схема со всеми блоками, которые нужно включить и контент. Сайт я создам потом сам. Мне просто нужен креативный шаблон. Срок – 2-3 дня. Прикрепляю файл.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Привет. Нужно разработать дизайн интернет магазин. Структуру и бриф скину в ЛС.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $90
Здравствуйте! Хочу предложить вам работу. Задача Провести UX-анализ 2-ух Landing page. Требуется ее выполнить до 12:00 (по МСК) ДО 22июля Материалы, которые я предоставлю перед стартом: - Скриншоты к веб-аналитикам ГуглАналитика, яндексМетрика по запросу ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Провести UX-анализ 2-ух landing page Материалы, которые я предаставлю перед стартом: 2 небольших посадочных страниц Описание работ: 1) Пройти пользовательский путь на landing page и спроектировать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад