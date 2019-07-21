Дизайн лендинга

Работали с предыдущим дизайнером. Итоговая работа нас не устраивает. Ищем дизайнера готового взяться за заказ. Тех задания у нас нету, но есть работа предыдущего дизайнера. Требуется проф дизайн с серьезным отношением, чтобы отображал наше отношение ...