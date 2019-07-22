Нарисовать дизайн для лендинга. Имеется схема со всеми блоками, которые нужно включить и контент. Сайт я создам потом сам. Мне просто нужен креативный шаблон. Срок – 2-3 дня. Прикрепляю файл.
Дизайн интернет-магазина
Привет. Нужно разработать дизайн интернет магазин. Структуру и бриф скину в ЛС.
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