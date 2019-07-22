Дизайн интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки231 просмотр

Привет. Нужно разработать дизайн интернет магазин. Структуру и бриф скину в ЛС.

6 лет назад
Lojscha
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

erv31
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
6 лет назад
$500
8 дней
Спасибо за оперативную работу. Результат превзошёл мои ожидания. В скором времени ещё будет один проект, поэтому будем работать! Удачи и желаю побольше заказов! Можете смело обращаться к данному исполнителю.
Спасибо Алексею за проект. Чёткое грамотное ТЗ, минимальные правки, оплата произведена в срок. Очень приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

erv31
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
6 лет назад

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