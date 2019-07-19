Сделать заново или исправить дизайн интернет магазина компьютеров

# 1 — $ 10 # 2 — $ 5

Работали с предыдущим дизайнером. Итоговая работа нас не устраивает. Ищем дизайнера готового взяться за заказ. Тех задания у нас нету, но есть работа предыдущего дизайнера. Требуется проф дизайн с серьезным отношением, чтобы отображал наше отношение к работе.

От дизайнера, который готов взяться за заказ требуется изобразить главную страницу магазина и страницу товара, то как он её видит. Если нам понравится, доверим весь сайт. Ищем человека, умеющего рисовать.

Спасибо всем, кто откликнется.

Фото товара - https://vk.com/market-95396904

Наша группа - https://vk.com/lanprofy

Наш магазин - https://vk.com/album-95396904_236042563

Сайт, который не устраивает в итоге - http://wp99.cn50603.tmweb.ru/