Сделать заново или исправить дизайн интернет магазина компьютеров

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок639 просмотров
#1$10
#2$5

Работали с предыдущим дизайнером. Итоговая работа нас не устраивает. Ищем дизайнера готового взяться за заказ. Тех задания у нас нету, но есть работа предыдущего дизайнера. Требуется проф дизайн с серьезным отношением, чтобы отображал наше отношение к работе.

От дизайнера, который готов взяться за заказ требуется изобразить главную страницу магазина и страницу товара, то как он её видит.  Если нам понравится, доверим весь сайт. Ищем человека, умеющего рисовать.

Спасибо всем, кто откликнется.

Фото товара - https://vk.com/market-95396904

Наша группа - https://vk.com/lanprofy

Наш магазин - https://vk.com/album-95396904_236042563

Сайт, который не устраивает в итоге - http://wp99.cn50603.tmweb.ru/

6 лет назад
REALDEVIS
Саня 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров