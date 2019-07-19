Необходимо разработать дизайн интернет магазина на базе имеющегося примера Пример сайта, шаблон которого нам бы хотелось видеть у себя - http://gearbest.com Нужно дизайн трех типовых страниц: - индексной страницы (поисковая форма, ...
Адаптировать дизайн прайсинг блока под мобильные устройства
Мучаемся с прайсинг блоком сейчас, не знаем как отобразить его на мобайле
нужно адаптировать его под мобайл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Вид деятельности: Производство роботизированной автомобильной мойки Пример конкурентов https://inteljet.ru Необходимо сделать: 1) дизайн обшивки 3180х820мм на мойку (чертеж во вложении). 2) дизайн сайта (с нарезкой в html).Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать красивый редизайн сайта realzarabotok.com. Подробно в ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных проектов. В ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, дорогие специалисты! Есть салон красоты бизнес-сегмента (имеется в виду не премиум-сегмент, но почти). Нужен классный продающий дизайн для него. Первую страницу планируем делать в 7-8 экранов в виде лендинга. Примерные блоки: ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт6 лет назад
- $112
Есть сайт arsenalelectric_точка_ru Делаем редизайн страниц: Главная Категории товаров Страницы товара Корзина и оформление заказа За основу берем сайт evrotek.spb.ru ПОДРОБНОЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Коллеги, привет. Нужно сделать простой и бюджетный лендос на тильде. Макет и коротенькое описание в приложении. СДЕЛАТЬ ИМЕННО НА ТИЛЬДЕ. Делаете на своём аккаунте, потом передаёте на мой. ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $238
Посадить дизайн форума XenForo пишите в skypeДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно переделать первый блок на сайте и в адаптивных макетах под другую тематику. Подробности обсудилиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $35
Тематика остекление балконов/лоджий Срок до 20.07. до 9:00 по Москве В приоритете фрилансеры, которые уже делали дизайн на подобную тематику. Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект. Подробности ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад