Адаптировать дизайн прайсинг блока под мобильные устройства

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка101 просмотр

Мучаемся с прайсинг блоком сейчас, не знаем как отобразить его на мобайле

нужно адаптировать его под мобайл 

6 лет назад
guest_15342372434569
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Работать с Алексеем одно удовольствие, всегда получаешь лучше чем ожидаешь! Молодец!
Приятно работать с хорошими людьми! Рекомендую к сотрудничеству! :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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