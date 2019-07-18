Коллеги, привет. Нужно сделать простой и бюджетный лендос на тильде. Макет и коротенькое описание в приложении. СДЕЛАТЬ ИМЕННО НА ТИЛЬДЕ. Делаете на своём аккаунте, потом передаёте на мой. ...
Дизайн сайта
Есть сайт arsenalelectric_точка_ru
Делаем редизайн страниц:
Главная
Категории товаров
Страницы товара
Корзина и оформление заказа
За основу берем сайт evrotek.spb.ru
ПОДРОБНОЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИ
Заявки фрилансеров
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