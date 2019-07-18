Дизайн сайта

$112
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки932 просмотра

 Есть сайт arsenalelectric_точка_ru

 Делаем редизайн страниц:

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 Страницы товара

 Корзина и оформление заказа

 За основу берем сайт evrotek.spb.ru

ПОДРОБНОЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИ

6 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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