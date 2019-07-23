Редизайн главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки347 просмотров

Требуется разработка дизайна главной страницы сайта https://stroyprice.ru/

Возможно последующее обсуждение полного редизайна сайта. 

6 лет назад
armx2
Иван 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$80
3 дня
Escrow
Хороший специалист!
Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад