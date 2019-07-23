Требуется обновить дизайн сайта, созданный несколько лет назад, оставив общую структуру и узнаваемую стилистику.
Редизайн главной страницы сайта
Требуется разработка дизайна главной страницы сайта https://stroyprice.ru/
Возможно последующее обсуждение полного редизайна сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно из готовых PSD файлов основной версии сайта по нашему ТЗ сделать мобильную. Бюджет небольшой, работа несложная. С нас + отзыв. Оплата сдельно на кошелек или на карту.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется помощь по добавлению нескольких правок в готовые PSD макеты. Бюджет небольшой, работа несложная. Оплата сдельно на кошелек или на карту.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $450
Добрый день уважаемые фрилансеры нужно сделать редизайн сайта по урокам английского языкаДизайн сайтов65 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать простой дизайн главной страницы и логотипа для инвестиционного сайта.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать одноэкранник с подвалом и мобильной версией. Вот в таком стиле https://www.behance.net/gallery/81132007/lending-dlja-platformy-po-obucheniju-fitnes-instruktorov Мобильная версия должна отображать все смыслы и элементы. Форма обратной связи должна иметь пункты на выбор По необходимости вставить гифку анимацию. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
нужно обновить дизайн сатаДизайн сайтов61 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн интернет-магазина игрушек ручной работы: каталог товаров с категориями, страница регистрации пользователей, личный кабинет, оформление заказов (без оплаты)Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать красивый, креативный и современный дизайн для студии по разработке сайтов. От вас ссылки на примеры работ и ориентировочные расценки за вашу работу. С исполнителем будем сотрудничать в дальнейшем по клиентским сайтам.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Задача выполнить дизайн по подробному тех. заданию Прошу для начала внимательного его прочитать, и только после этого оставлять заявку. Если вы прочитали ТЗ прошу начинать вашу заявку словом "ТЗ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад