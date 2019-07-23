Требуется нарисовать дизайн лендинга по тех. заданию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки605 просмотров

Задача выполнить дизайн по подробному тех. заданию

Прошу для начала внимательного его прочитать, и только после этого оставлять заявку.

Если вы прочитали ТЗ прошу начинать вашу заявку словом "ТЗ ИЗУЧИЛ", так я пойму что вы заинтересованы в сотрудничестве и вы не робот.

6 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$130
4 дня
Escrow
Благодарю за сотрудничество. Было приятно работать с Анастасией, все проговорили до начала сотрудничества, в процессе работы проблем не возникала, правки вносились оперативно. Отдельно хочу отметить креативность, объективность, аккуратность (макет отлично сгруппирован), скорость работы (не в ущерб качеству). Надеюсь на продолжение сотрудничества. Успехов!
Очень хорошее и понятное ТЗ, быстрые фидбеки, утвердили без лишних правок, оплата вообще моментальная. Всем рекомендую, ну и буду рада дальнейшему сотрудничеству)

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KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад