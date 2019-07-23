Требуется нарисовать дизайн лендинга по тех. заданию

Задача выполнить дизайн по подробному тех. заданию

Прошу для начала внимательного его прочитать, и только после этого оставлять заявку.

Если вы прочитали ТЗ прошу начинать вашу заявку словом "ТЗ ИЗУЧИЛ", так я пойму что вы заинтересованы в сотрудничестве и вы не робот.