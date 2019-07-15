Дизайн сайта интернет агентства

Добрый день! Наша компания занимается созданием и продвижением сайтов в интернете, нам необходимо создать новый дизайн для нашего

сайта. Мы ищем веб-дизайнера, который подойдет творчески и креативно к созданию

нашего будущего сайта, так же сможет проработать мелкие детали, создаст

современный адаптивный дизайн, что бы он не выглядел шаблонно. Есть ТЗ и примеры

сайтов которые нам нравятся.

Необходимо нарисовать следующие страницы:

главную страницу сайта,

форму заказа

каркас для однотипных внутренних страниц (Шапка,текстовый блок, подвал).

В идеале мы хотели бы посмотреть от потенциального исполнителя последние работы и услышать то, как он видит работу над нашим проектом