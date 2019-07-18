Лендинг на шаблоне в ТИЛЬДЕ по ТЗ (ирригаторы)

О НАС: ЧП, делаем тест ниши товаров из Китая, продаем с лендинга.

МЫ ИЩЕМ МАСТЕРА РАБОТЫ С ТИЛЬДОЙ!! для разового проекта

ЗАДАЧА: найти шаблон и заполнить его по ТЗ и прототипу, не вдаваясь в кодинг. Главное – чтоб хорошо работал мобайл

ДЕДЛАЙН: 18.07.19 + последние итерации до 20.07.19

---->> ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА И ТЗ: в файле

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

• 1+ год опыта работы на Тильде

• портфолио с лендингами, близкими по тематике для подтверждение опыта

• опыт в создании дизайнерских композиций из фото, обработки фото и т.д.

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!

1. дайте ссылки на ваши прошлые проекты товарных лендингов на Тильде (в продакшене)

2. при этом в проектах должна быть графика, которая не выходит за границы шаблона, но грамотно использует его возможности

ЦЕНА до 3000 рублей. Возможна поэтапная оплата