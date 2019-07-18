Лендинг на шаблоне в ТИЛЬДЕ по ТЗ (роботы мойщики окон)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок246 просмотров

О НАС: ЧП, делаем тест ниши товаров из Китая, продаем с лендинга. 

МЫ ИЩЕМ МАСТЕРА РАБОТЫ С ТИЛЬДОЙ!! для разового проекта 

ЗАДАЧА: найти шаблон и заполнить его по ТЗ и прототипу, не вдаваясь в кодинг. Главное – чтоб хорошо работал мобайл 

ДЕДЛАЙН: 18.07.19 + последние итерации до 20.07.19 

---->> ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА И ТЗ: в файле 

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ 

• 1+ год опыта работы на Тильде 

• портфолио с лендингами, близкими по тематике для подтверждение опыта 

• опыт в создании дизайнерских композиций из фото, обработки фото и т.д. 

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! 

1. дайте ссылки на ваши прошлые проекты товарных лендингов на Тильде (в продакшене) 

2. при этом в проектах должна быть графика, которая не выходит за границы шаблона, но грамотно использует его возможности 

ЦЕНА до 3000 рублей. Возможна поэтапная оплата

Tilda
6 лет назад
YevheniiLiv
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров