Переформатировать сайт.

Есть сайт который уже функционирует, ему нужен новый дизайн, и актуализировать размещение текстов внутри.

Есть сайты с которых надо взять образец дизайн частично, частично сделать что -то новое.

нужно сделать это все быстро. !!

сайты в качестве образца я дам. сайт сделан на базе вордпресса, исходник должен быть сделан на нем чтобы его Вы залили на сервер

Ваши предложения цена 3 тыс.