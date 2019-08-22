Требуется разработка дизайн-макета одной страницы сайта. Есть 2 сайта которые нравятся, надо сделать так же, но по своему. Есть подробное ТЗ и прототип, пишите вышлю. Бюджет 60$.
Синерги
Симпатичный аккуратный скромный воздушный Адаптивный
тональность бело/голубая/зеленая светлая, тема отходы и благоустройсто
ассоциация экология/здоровая среда
шапка
лого
– контакты - заказать звонок
На главной одна широкая красивая картинка
Пункты меню – горизонтально и адаптивно(слева 3 полоски)
о компании
услуги
новости
отзывы
Сертификаты
Контакты
на главной - страница делится пополам на 2 части
услуги - слева - вывоз отходов и тд =
благоустройство - справа - услуги по этой теме
красивые картинки и под ними список текста
все пункты меню текстовые, и с возможностью расширения…выделение текущей строки меню каким нить элементом.
все меню расширяемые...
в подвал — предусмотреть дубликат верхнего меню
карта+адрес + телефон, обратная связь и копирайты
везде дополнительная навигация- "хлебные крошки",назад, и тд.
разрешение — ориентироваться на 1024х768 + адаптивный — по центру,
протитип uksinergi.
стоимость работ по дизайну 2500 р оплата на ВМ
Сроки 2-3-5 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $65
Индивидуальный дизайн для сайта юриста-адвоката (3 страницы).Завершен6 лет назад
- $550
Дизайн сайта для веб приложения на американский рынок 7 страницЗавершен6 лет назад
- $80
Создать дизайн посадочной страницы "Автоматизация склада" на 5-6 экранов по готовому прототипу для последующей верстки. Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 5.000 рублей.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Требуется разработать дизайн сайта (Главная, 5 внутренних однотипных, дизайн каталога). Бюджет окончательный, не нужно откликаться, если вы с ним не согласны. Более подробно задача описана в документе. https://docs.google.com/document/d/1kV351crksDKZEEKD2hI4lQDwenvM-UuOIC_EpRVkR-Q/edit?usp=sharing ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать на примере полученного в Sketch дизайна оставшиеся страницы сайта. Есть старый дизайн (там сможете подсмотреть контент) и новый (Лэндинг) что получите от меня. Всего 9 страниц ...Завершен6 лет назад
Необходим дизайн 1 простой страницы. Сайт будет состоять только из этой страницы. Данный сайт (страница) нужна для того, чтобы посетитель мог посмотреть какими еще направлениями мы занимаемся. Прототип страницы - http://prntscr.com/odrekx ...Завершен6 лет назад
- $200
Нужно сверстать и перенести лендинг на Wordpress. Примерный макет во вложении, PSD со слоями нет. Разумеется, на сайте всё должно быть ровно, аккуратно, шрифты и цвет привести к единому виду (а то в макете есть ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать две секции для уже работающего сайта (хайп-инвест тематика). Секция калькулятор: 1. Поле для ввода суммы (можно добавить и какой-то ползунок, но наличие поля обязательно), 2. Выбор валюты, ...Завершен4 года назад
https://t.me/Jeni0007Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад