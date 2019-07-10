Необходимо нарисовать две секции для уже работающего сайта (хайп-инвест тематика). Секция калькулятор: 1. Поле для ввода суммы (можно добавить и какой-то ползунок, но наличие поля обязательно), 2. Выбор валюты, ...
Доделать дизайн и сверстать лендинг на Wordpress (по макету)
Нужно сверстать и перенести лендинг на Wordpress. Примерный макет во вложении, PSD со слоями нет. Разумеется, на сайте всё должно быть ровно, аккуратно, шрифты и цвет привести к единому виду (а то в макете есть вставки скриншотов с других сайтов).
Появление элементов нужно сделать красиво, с анимацией, в лучших традициях лендингов (через slide, scale и т.п.). При нажатии меню – плавная прокрутка к блокам на странице. При нажатии на кнопку «Характеристики» – прокрутка до блока «Характеристики». При нажатии на кнопку «Где купить» – прокрутка до блока «О компании».
В блоке «Галерея» несколько видео, при нажатии на маленькое превью должно воспроизводиться видео с ютуба в более крупном формате (в блоке ниже), соответственно, при выборе второго – в этом же блоке открывается второе и тд, по умолчанию выбрано первое.
Форма обратной связи функциональная, с отправкой писем на указанный в настройках емейл-адрес.
Также в будущем добавятся другие страницы, соответственно, шапка, футер, стиль заголовков, отступы и шрифты созданного шаблона должны быть потом в одном стиле с лендингом.
ВАЖНО! Шаблон нужен адаптивный, чтобы правильно отображался в мобильной версии и быстро грузился. Запрещается использовать взломанные премиум темы и плагины.
Цена примерная. Указывайте вашу стоимость и сроки выполнения.
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