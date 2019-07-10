Доделать дизайн и сверстать лендинг на Wordpress (по макету)

Нужно сверстать и перенести лендинг на Wordpress. Примерный макет во вложении, PSD со слоями нет. Разумеется, на сайте всё должно быть ровно, аккуратно, шрифты и цвет привести к единому виду (а то в макете есть вставки скриншотов с других сайтов).

Появление элементов нужно сделать красиво, с анимацией, в лучших традициях лендингов (через slide, scale и т.п.). При нажатии меню – плавная прокрутка к блокам на странице. При нажатии на кнопку «Характеристики» – прокрутка до блока «Характеристики». При нажатии на кнопку «Где купить» – прокрутка до блока «О компании».

В блоке «Галерея» несколько видео, при нажатии на маленькое превью должно воспроизводиться видео с ютуба в более крупном формате (в блоке ниже), соответственно, при выборе второго – в этом же блоке открывается второе и тд, по умолчанию выбрано первое.

Форма обратной связи функциональная, с отправкой писем на указанный в настройках емейл-адрес.

Также в будущем добавятся другие страницы, соответственно, шапка, футер, стиль заголовков, отступы и шрифты созданного шаблона должны быть потом в одном стиле с лендингом.

ВАЖНО! Шаблон нужен адаптивный, чтобы правильно отображался в мобильной версии и быстро грузился. Запрещается использовать взломанные премиум темы и плагины.

Цена примерная. Указывайте вашу стоимость и сроки выполнения.