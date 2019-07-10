Нужна внутренняя для сайта. Вся информация в личку.
Оформление для YouTube канала
Логотип и шапка для ютуб канала/
Все должно быть просто и лаконично,без всяких 3д шрифтов,жутких фильтров и эффектов
Заявки фрилансеров
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