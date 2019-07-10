Оформление для YouTube канала

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Закрыт9 заявок392 просмотра

Логотип и шапка для ютуб канала/

Все должно быть просто и лаконично,без всяких 3д шрифтов,жутких фильтров и эффектов

6 лет назад
guest_15628464486816
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров