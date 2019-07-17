Создать дизайн квиз-лендинга по теме историческое-шоу для детей

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Завершен20 заявок259 просмотров

Доброго дня. ТЗ по ссылке. Внимательно ознакомьтесь с заданием

https://yadi.sk/d/E574wGnA_ezu5g

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

J93
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
4 дня
Escrow
Евгений четко улавливает суть задания и выполняет его с чувством стиля, которое присуще не каждому дизайнеру. Рекомендую к дальнейшей работе!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

J93
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад