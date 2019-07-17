Джедай, привет. Надо специалист по ThemeForest (дизайнер) для создания дизайна + надо консультация. Пишите, если у вас есть опыт (не надо тратить времени). Более подробно в ЛС.
Создать дизайн квиз-лендинга по теме историческое-шоу для детей
Доброго дня. ТЗ по ссылке. Внимательно ознакомьтесь с заданием
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