Макеты для страницы. Персональный заказ для Евгении Быковой

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка190 просмотров

 Есть сайт, на нем страница http://www.tk-litera.ru/catalog/krupa-grechnevaya В нее нужно органично вплести  контентную часть в соответствии с 2 прототипами https://mi339d.axshare.com/#g=1&p=litera_krupa__1_ и https://mi339d.axshare.com/#g=1&p=litera_krupa__2_  (старый контент удалим). В прототипах разница только в самых первых блоках, остальное все одинаково. Бюджет 3500р. Предоплата 1500р

6 лет назад
sizubin
Сергей 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nowaziz777
Евгения 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$55
12 дней
Escrow
Сделано все хорошо. Работаем дальше.
Все прекрасно, рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Nowaziz777
Евгения 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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