sizubin

Сергей sizubin

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Smart-сайты. Умные и красивые

На биржах давно. Возможно оформление сделки через мой аккаунт на fl.ru  https://www.fl.ru/users/tvd555/ 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$390
выплачено фрилансерам
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  • Разработать макет 10 страниц

    $390

    Рззработать макет 10 страниц + 2 всплывающие формы (мод окно и алерт) согласно прототипа https://5x4pee.axshare.com/#id=kaucvi&amp;p=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1  Стоимость 25000. Прелоплата 5000, по приемке главной 5000, по приемки остальных страниц 15000

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать паттерны

    $290

    Сделать паттерны для сайта http://tehnotrans.bitmodern.ru/ru/ из имеющихся 31 картинки. https://cloud.mail.ru/public/3jj9/j1U4S9fGv Lkz для разделов новости компании, отрасли, интервью  картинки для конкретной новости Срок 23.10.19 Всего 18600 Предоплата 8600р

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макеты для страницы. Персональный заказ для Евгении Быковой

    $55

    Есть сайт, на нем страница http://www.tk-litera.ru/catalog/krupa-grechnevaya В нее нужно органично вплести  контентную часть в соответствии с 2 прототипами https://mi339d.axshare.com/#g=1&amp;p=litera_krupa__1_ и https://mi339d.axshare.com/#g=1&amp;p=litera_krupa__2_  (старый контент удалим). В прототипах разница только в самых первых блоках, остальное все одинаково. Бюджет 3500р. Предоплата 1500р

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн-макеты

    Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов  namwolf.org/  kainscott.com/  www.thegomezfirm.com/  На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nowaziz777
Евгения 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$390
10 баллов
5 лет назад
Разработать макет 10 страниц
Все хорошо
Заказ был отменен по соглашению сторон.
Ответный отзыв
Nowaziz777
Евгения 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$290
10 баллов
5 лет назад
Сделать паттерны
Все хорошо)
Все отлично, работаем дальше.
Ответный отзыв
1978Vladimir
Владимир 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сверстать макеты для Фасад
Отличный заказчик, никаких проблем не возникло. Рекомендую!
Владимир сделал все точно и в срок. Верстка качественная. Буду работать дальше!
Ответный отзыв
Nowaziz777
Евгения 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Макеты для страницы. Персональный заказ для Евгении Быковой
Все прекрасно, рада сотрудничеству)
Сделано все хорошо. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Nowaziz777
Евгения 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$170
10 баллов
6 лет назад
Дизайн-макеты
Удобная коммуникация, оплата вовремя, оперативная связь, работать одно удовольствие )
Сделано все хорошо и в срок. Задержка была со стороны приемки клиентом, поэтому срок пришлось увеличить.
Ответный отзыв