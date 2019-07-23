Всем добрый день! Нужно отрисовать внутренние формы интернет-магазина (7 шт) www.gourji.ru/ в его стиле по имеющемуся прототипу 821mb1.axshare.com/#id=cs... . Недорого. Пишите Вашу цену и срок!
На биржах давно. Возможно оформление сделки через мой аккаунт на fl.ru https://www.fl.ru/users/tvd555/
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $390
Рззработать макет 10 страниц + 2 всплывающие формы (мод окно и алерт) согласно прототипа https://5x4pee.axshare.com/#id=kaucvi&p=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1 Стоимость 25000. Прелоплата 5000, по приемке главной 5000, по приемки остальных страниц 15000Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $150
Адаптивно. Макеты на почте 10 страницHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $290
Сделать паттерны для сайта http://tehnotrans.bitmodern.ru/ru/ из имеющихся 31 картинки. https://cloud.mail.ru/public/3jj9/j1U4S9fGv Lkz для разделов новости компании, отрасли, интервью картинки для конкретной новости Срок 23.10.19 Всего 18600 Предоплата 8600рИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $55
Есть сайт, на нем страница http://www.tk-litera.ru/catalog/krupa-grechnevaya В нее нужно органично вплести контентную часть в соответствии с 2 прототипами https://mi339d.axshare.com/#g=1&p=litera_krupa__1_ и https://mi339d.axshare.com/#g=1&p=litera_krupa__2_ (старый контент удалим). В прототипах разница только в самых первых блоках, остальное все одинаково. Бюджет 3500р. Предоплата 1500рДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов namwolf.org/ kainscott.com/ www.thegomezfirm.com/ На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад