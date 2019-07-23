Есть сайт, на нем страница http://www.tk-litera.ru/catalog/krupa-grechnevaya В нее нужно органично вплести контентную часть в соответствии с 2 прототипами https://mi339d.axshare.com/#g=1&p=litera_krupa__1_ и https://mi339d.axshare.com/#g=1&p=litera_krupa__2_ (старый контент удалим). В прототипах разница только в самых первых блоках, остальное все одинаково. Бюджет 3500р. Предоплата 1500р