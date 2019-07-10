Добрый день уважаемые исполнители! Необходимо разработать макет шапки мобильной версии сайта http://bnc.chat-bots.kz/ Работа до полного утверждения Пожалуйста, ознакомьтесь подробнее с сайтом Срок сдачи: до 21.00 (МСК) 10.07.2019
Дизайн сайта "с нуля"
Нужно прорисовать дизайн сайта "с нуля".
Тематика - образование.
Всего 7 страниц
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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