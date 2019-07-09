Нужен дизайн сайта.

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок214 просмотров

Ищу исполнителя для выполнения дизайна лендинга. Тема: оффлайн подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Срок исполнения: послезавтра до 12:00 (мск). Стоимость 2500 рублей.Особенности: курсы подготовки проходят оффлайн в Центре, который имеет несколько филиалов. Сайт без всплывающих окон. Без нагромождения. Сайты, которые близки нам: образовательные услуги "ЛЮДИ", Фоксфорд.Наличие работ в нише "Образование" будет преимуществом. Подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ. 

6 лет назад
bobinova
45 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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