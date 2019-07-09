Доброго времени суток! Нам необходимо создать дизайн одностраничника на 9 экранов в стиле плоский минимализм. Гамма - холодные тона. Тематика - курсы программирования. Необязательно, но было бы не плохо передать атмосферу ...
Нужен дизайн сайта.
Ищу исполнителя для выполнения дизайна лендинга. Тема: оффлайн подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Срок исполнения: послезавтра до 12:00 (мск). Стоимость 2500 рублей.Особенности: курсы подготовки проходят оффлайн в Центре, который имеет несколько филиалов. Сайт без всплывающих окон. Без нагромождения. Сайты, которые близки нам: образовательные услуги "ЛЮДИ", Фоксфорд.Наличие работ в нише "Образование" будет преимуществом. Подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ.
Заявки фрилансеров
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