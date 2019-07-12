bobinova

Антонина bobinova

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Просто взять и сделать. Просто.

Связаться со мной по тел: 8913-626-26-25 (W/V/Tg)

email: [email protected]

  • Нужен специалист по верстке курсов в Moodle.

    Нужен специалист по верстке курсов в Moodle. Курс будет состоять из лекций, тестовых заданий, нужна встройка платформы видеоконференцсвязи.  Оформление по брендбуку. Материалы будут предоставлены. Нужно собрать курс. Сколько стоят услуги?

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен верстальщик.

    $20

    Ищу исполнителя для верстки лендинга. Срок исполнения: завтра. До 12:00 (мск) после истечения суток.Стоимость 1500 рублей.Кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису Девелоперс.Подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн сайта.

    $32

    Ищу исполнителя для выполнения дизайна лендинга. Тема: оффлайн подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Срок исполнения: послезавтра до 12:00 (мск). Стоимость 2500 рублей.Особенности: курсы подготовки проходят оффлайн в Центре, который имеет несколько филиалов. Сайт без всплывающих окон. Без нагромождения. Сайты, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад