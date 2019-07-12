Нужен специалист по верстке курсов в Moodle. Курс будет состоять из лекций, тестовых заданий, нужна встройка платформы видеоконференцсвязи. Оформление по брендбуку. Материалы будут предоставлены. Нужно собрать курс. Сколько стоят услуги?
Просто взять и сделать. Просто.
Связаться со мной по тел: 8913-626-26-25 (W/V/Tg)
email: [email protected]
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- Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Ищу исполнителя для верстки лендинга. Срок исполнения: завтра. До 12:00 (мск) после истечения суток.Стоимость 1500 рублей.Кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису Девелоперс.Подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $32
Ищу исполнителя для выполнения дизайна лендинга. Тема: оффлайн подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Срок исполнения: послезавтра до 12:00 (мск). Стоимость 2500 рублей.Особенности: курсы подготовки проходят оффлайн в Центре, который имеет несколько филиалов. Сайт без всплывающих окон. Без нагромождения. Сайты, ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад