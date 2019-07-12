Ищу исполнителя для выполнения дизайна лендинга. Тема: оффлайн подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Срок исполнения: послезавтра до 12:00 (мск). Стоимость 2500 рублей.Особенности: курсы подготовки проходят оффлайн в Центре, который имеет несколько филиалов. Сайт без всплывающих окон. Без нагромождения. Сайты, ...