Нужен верстальщик.

Макет в фигме https://www.figma.com/file/XKxMgFkizOlLbZD95uqnyX/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81-(Copy)?node-id=220%3A350 Надо верстать на bootstrap 4 (адаптивна на 100%) для 3 экрана деск, таб и моб. Также есть 2 dropdown меню. Все есть в исходнике. ...