Адаптивная верстка одностраничного сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен46 заявок369 просмотров

Нужно сверстать лендинг, с адаптивом под все экраны, кроссбраузерно. На странице имеются ссылки, кнопки вызова, всплывающее окно и слайдер. Есть дизайн десктопа и мобильных. Полное ТЗ скину кандидату. Жду Ваших предложений.

6 лет назад
Vagonik
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

da_g1impzz
Григорий 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$80
2 дня
Очень доволен работой Григория – очень качественная и быстрая верстка, пиксель-перфект, отличный адаптив для всех устройств! Буду обращаться и далее​.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

da_g1impzz
Григорий 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад