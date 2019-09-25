Адаптивная вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок572 просмотра

Приветствую.

Нужна адаптивная вёрска, макеты -  https://www.figma.com/file/vKVTEr3LEve4vlh05TbSrn/sushi__catalog__2?node-id=0%3A1

Верстку главной страницы нужно сделать с такими же эффектами  как тут http://baltazaristanbul.com/

Заявку начинайте с "sushinroll", так же прикрепите свои лучшие работы, сроки и цену.

Node.js
6 лет назад
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DmitryUrsa
Дмитрий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
11 дней
Escrow
Сотрудничеством доволен, рекомендую! Буду обращаться ещё.
Спасибо за заказ, все ок

Заявки фрилансеров

DmitryUrsa
Дмитрий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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