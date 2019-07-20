Сверстать страницы команды и купона (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок272 просмотра

Есть сайт на wordpress http://www.wildathletic.ru 

1) Нужно сверстать для сайта купон https://picua.org/images/2019/06/28/55982fefe2b4ce2f51f747c028df3498.jpg 

Нужно чтобы он был размещен на обычной странице формата новости http://www.wildathletic.ru/privedi-druga-i-poluchi-mesyats-k-klubnoj-karte/ 

Его можно было отправить на email или распечатать 

2) Нужно переделать раздел команду  http://www.wildathletic.ru/team/

https://picua.org/images/2019/06/28/daa9d2e5f8b19be968e74518b7e4a148.jpg

https://picua.org/images/2019/06/28/33ab00d9aef0164de27f1152179f9e2a.jpg

У тренеров появляется личная карточка 

Так же у них появляется рейтинг и возможность купить карту (форма обратной связи) 

Так же внизу нужно добавить возможность оставлять отзывы к тренеру http://prntscr.com/obz2n8 с рейтингом

(с предварительной модерацией отзыва в админке) 

WordPress
6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
6 лет назад
$70
3 дня
Честный и качественный исполнитель. Всячески рекомендую для работы
Все отлично!!! Четкое поставленные задачи, оплата в срок. Хорошо поработали.

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serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
6 лет назад

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