Сверстать страницы команды и купона (WordPress)

Есть сайт на wordpress http://www.wildathletic.ru

1) Нужно сверстать для сайта купон https://picua.org/images/2019/06/28/55982fefe2b4ce2f51f747c028df3498.jpg

Нужно чтобы он был размещен на обычной странице формата новости http://www.wildathletic.ru/privedi-druga-i-poluchi-mesyats-k-klubnoj-karte/

Его можно было отправить на email или распечатать

2) Нужно переделать раздел команду http://www.wildathletic.ru/team/

https://picua.org/images/2019/06/28/daa9d2e5f8b19be968e74518b7e4a148.jpg

https://picua.org/images/2019/06/28/33ab00d9aef0164de27f1152179f9e2a.jpg

У тренеров появляется личная карточка

Так же у них появляется рейтинг и возможность купить карту (форма обратной связи)

Так же внизу нужно добавить возможность оставлять отзывы к тренеру http://prntscr.com/obz2n8 с рейтингом

(с предварительной модерацией отзыва в админке)