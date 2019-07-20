Требуется верстальщик умеющий работать через git. Работа над проектом на основе фрэймворка: Laravel (Не знаете git и laravel, все покажем, главное знать верстку) Сверстать для существующего сайта несколько страниц, пример: https://www.biglion.ru/deals/den-akvapark-plyag8-52/ Процесс ...
Сверстать страницы команды и купона (WordPress)
Есть сайт на wordpress http://www.wildathletic.ru
1) Нужно сверстать для сайта купон https://picua.org/images/2019/06/28/55982fefe2b4ce2f51f747c028df3498.jpg
Нужно чтобы он был размещен на обычной странице формата новости http://www.wildathletic.ru/privedi-druga-i-poluchi-mesyats-k-klubnoj-karte/
Его можно было отправить на email или распечатать
2) Нужно переделать раздел команду http://www.wildathletic.ru/team/
https://picua.org/images/2019/06/28/daa9d2e5f8b19be968e74518b7e4a148.jpg
https://picua.org/images/2019/06/28/33ab00d9aef0164de27f1152179f9e2a.jpg
У тренеров появляется личная карточка
Так же у них появляется рейтинг и возможность купить карту (форма обратной связи)
Так же внизу нужно добавить возможность оставлять отзывы к тренеру http://prntscr.com/obz2n8 с рейтингом
(с предварительной модерацией отзыва в админке)
Выбранный исполнитель
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