Есть сайта prooperatorov.ru/rating/ где есть возможность оставить отзыв и проставить рейтинг про оператора и автоматические будет перенесено на соответсвующего оператора. Надо сделать для сайта на вордпрес - сделать для 4-х оперторов. Код должен быть ...
Сверстать лендинг
нужно сверстать лендинг
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