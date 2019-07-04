Сделать страницу с рейтингом с примера для сайта на вордпрес

Есть сайта prooperatorov.ru/rating/ где есть возможность оставить отзыв и проставить рейтинг про оператора и автоматические будет перенесено на соответсвующего оператора.

Надо сделать для сайта на вордпрес - сделать для 4-х оперторов.

Код должен быть на джаваскрипте и с инструкцией как внедрить на сайт https://simtarif.com.ua/. Детали обсуждаются по ходу работы.