Доделать вёрстку сайта

Сайт delc.ru Задачи: 1. Адаптировать сайт под ВСЕ расширения экрана. То есть, если плавно изменять размер браузера, верстка всегда будет адаптивной. Сейчас там есть адаптация под несколько размеров. Нужно сделать для всех размеров. ...