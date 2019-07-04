Кто верстает,оставьте заявки. Скину макет откликнувшимся. Предпочтение цене.
Доделать вёрстку сайта
Доброго дня!
Ищем верстальщика для сайта на opencart. Вёрстка была сделана на половину. Верстальщик, к сожалению, сейчас не может продолжить работать. Макеты в psd. Интернет магазин мебели. Макеты и сделанную вёрстку прикрепил. Просьба прикрепить портфолио.
https://st-private.fl.ru/users/Dm/DmitryPanin1/projects/201907/f_2525d1b2fffc4a21.txt?temp_url_sig=56bf4e127d25510758ab42c6aa891fa3ae5dde58&temp_url_expires=1562244557&inline
Заявки фрилансеров
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