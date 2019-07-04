По макету psd и прототипу выполнить верстку страниц 11 страниц сайта. Полное ТЗ вышлю по запросу. Базовые требования · Верстка должна полностью соответствовать дизайну сайта. · Крайне важно, чтобы сайт загружался быстрее, ...
Исправить верстку сайта Bootstrap
Добрый день,
Необходимо переверстать титульную страницу с настройкой под мобильную версию.
Сайт уже запущен и работает.
Выкачиваем сайт, изменяем его на собственном сервере и после окончательного согласования заливаем обратно
Дизайн в приложении.
!! Очень важно не затронуть дерево, тексты, блоки, робот, в общем все как есть, меняем ТОЛЬКО дизайн. Так как все уже было настроенно под сео.
Также измененную шапку и подвал сохранить на все другие страницу.
Бюджет фиксированный, если считаете, что Ваши услуги стоят больше, прошу обосновать это в Вашем предложении.
Спасибо и жду Ваших предложений!
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