Исправить верстку сайта Bootstrap

Добрый день,

Необходимо переверстать титульную страницу с настройкой под мобильную версию.

Сайт уже запущен и работает.

Выкачиваем сайт, изменяем его на собственном сервере и после окончательного согласования заливаем обратно

Дизайн в приложении.

!! Очень важно не затронуть дерево, тексты, блоки, робот, в общем все как есть, меняем ТОЛЬКО дизайн. Так как все уже было настроенно под сео.

Также измененную шапку и подвал сохранить на все другие страницу.

Бюджет фиксированный, если считаете, что Ваши услуги стоят больше, прошу обосновать это в Вашем предложении.

Спасибо и жду Ваших предложений!