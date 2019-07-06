Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3, http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2. Убрать все битые ссылки 3. Нужен файл robots.txt 4. Тег для малоинформативных страниц 29 ...
Внести изменения в верстку главной Joomla
Есть сайт ufa-advocat.ru на joomla. Есть подробный поэлементный список правок. Кратко: нужно заменить некоторые элементы, например, подвал, верхнюю часть, слайдер на аналогичное с сайта advokat-sankt-peterburg.ru
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