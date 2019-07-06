Внести изменения в верстку главной Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок178 просмотров

Есть сайт ufa-advocat.ru на joomla. Есть подробный поэлементный список правок. Кратко: нужно заменить некоторые элементы, например, подвал, верхнюю часть, слайдер на аналогичное с сайта advokat-sankt-peterburg.ru

Joomla
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Все сделано быстро и качественно, рекомендую
Хороший заказчик, четкое ТЗ, быстрая связь, доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад