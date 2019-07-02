Сверстать тему для вордпресс

Привет!

нужна вёрстка и интеграция на WP.

создала в фотошопе дизайн сайта, а как сделать из неё тему в вордпресс я не знаю(

прошу помощи и объяснения, как пользоваться в дальнейшем. Превью сайта прикрепляю (только 1 страница, без карточек товара)

пишите ваши предложения и цену.