Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3, http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2. Убрать все битые ссылки 3. Нужен файл robots.txt 4. Тег для малоинформативных страниц 29 ...
Сверстать тему для вордпресс
Привет!
нужна вёрстка и интеграция на WP.
создала в фотошопе дизайн сайта, а как сделать из неё тему в вордпресс я не знаю(
прошу помощи и объяснения, как пользоваться в дальнейшем. Превью сайта прикрепляю (только 1 страница, без карточек товара)
пишите ваши предложения и цену.
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