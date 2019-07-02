Приветствую, необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня. Если для вас бюджет маловат, то ...
Верстка сайта KOLORO целиком
Сверстать сайт каталог. Нужен middle front-end developer
Требования к навыкам:
- HTML5 (Flex/Grid)
- SASS
- Webpack
- Базовое знание GIT
- Понимание и пользование AOS
- Responsive
- Уверенные знания JQ или Vue
- SVG анимация будет плюсом (все иконки только вектором)
- Чистая верстка без дубляжа классов и мусора
- Не лишним будет понимание API Google Maps и стилизация карт
Детальное ТЗ предоставлю потенциальному исполнителю.
Срок - 30 дней календарных Бюджет 500 долларов. Сделка без риска. За каждый рабочий день просрочки -10 долларов. задержка более 2-х недель - повод для разрыва договора. Отсутствие сверстанной главной страницы за первые 10 дней - причина разрыва.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $110HTML-верстка33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3, http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2. Убрать все битые ссылки 3. Нужен файл robots.txt 4. Тег для малоинформативных страниц 29 ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Для реализации проекта требуется фронтенд разработчик. Опыт в React JS не менее 2-х лет. Желательно знание React Native так как на проекте есть задача по фронтенду приложения. Дизайн предоставим в Sketch.HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн лендинга готов Все необходимые материалы (фото, видео, исходники) есть На выходе нужно: - чтобы была сделана вся оптимизация, чтобы ленд не лагал - Адаптация под все устройства - Чтобы ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Добрый день, нужно сверстать html письмо. 3 блока- ценник 500р. сверстать нужно до сегодня-максимум завтраЗавершен6 лет назад
- $150
Заказ для https://www.weblancer.net/users/bliznets/Завершен6 лет назад
адаптивная верстка 2х страниц (шаблонов)Завершен6 лет назад
- $80
Сайт на вордпресс http://shachiko.puzzle.kz вот здесь выложен архив адекватной верстки. Масштабы, стили, кнопки итд все сделано корректно.Сейчас сверстано: Главная старница Корзина Кабинет клиента Нужно переверстать по новому шаблону: https://sachiko-olzha.kz/sachiko-brand/ - ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется адаптивно сверстать лендинг, в т.ч. модальные окна, согласно макету. Требования: 1. Соответствие макету на ПК 100%. 2. Адаптация на ваше усмотрение, вопросы по адаптиву задаю редко. 3. подключить ...Завершен6 лет назад