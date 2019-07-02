Верстка сайта KOLORO целиком

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок232 просмотра

Сверстать сайт каталог. Нужен middle front-end developer 

Требования к навыкам:

  • HTML5 (Flex/Grid)
  • SASS
  • Webpack
  • Базовое знание GIT
  • Понимание и пользование AOS
  • Responsive
  • Уверенные знания JQ или Vue
  • SVG анимация будет плюсом (все иконки только вектором)
  • Чистая верстка без дубляжа классов и мусора
  • Не лишним будет понимание API Google Maps и стилизация карт
Новый дизайн сайта https://koloro.ua   Требуется красивая верстка. Дизайн простой, многое зависит от современной анимации наведения и всплывания объектов. В целом повторяет нынешнюю структуру сайта. Остается админка та же. Макеты выполнены в photosop. Пример дизайна  https://drive.google.com/file/d/1IEm86Z_mUtyM1ADfyFG3VYw8D0cbDiBa/view?usp=sharing 

Детальное ТЗ предоставлю потенциальному исполнителю. 

Срок - 30 дней календарных Бюджет 500 долларов. Сделка без риска. За каждый рабочий день просрочки -10 долларов. задержка более 2-х недель - повод для разрыва договора. Отсутствие сверстанной главной страницы за первые 10 дней - причина разрыва.

GitHTMLSASSVue.js
6 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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