Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок396 просмотров

Требуется адаптивно сверстать лендинг, в т.ч. модальные окна, согласно макету. 

Требования: 

1. Соответствие макету на ПК 100%. 

2. Адаптация на ваше усмотрение, вопросы по адаптиву задаю редко.

3. подключить формы обратной связи (отправка на электронную почту)

Макеты:https://yadi.sk/d/HSCE52CVOA2GJQ,  в папке приложены комментарии от дизайнера. (ред.)

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$75
12 дней
Escrow
Работа выполнена хорошо, все пожелания были учтены
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад