Сверстать правильно блок time line

есть блок но он свёрстан криво,

https://i.imgur.com/Jio7Gbk.png

сейчас элемент таймлайна это один див, время before картинка after ну и сам контент, если контекнту задать отступ слева то всё плывёт, надо сделать так чтобы контент мог свободна отступа сколько захочет