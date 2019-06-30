Сверстать правильно блок time line

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок294 просмотра

есть блок но он свёрстан криво,

https://i.imgur.com/Jio7Gbk.png

сейчас элемент таймлайна это один див, время before картинка after ну и сам контент, если контекнту задать отступ слева то всё плывёт, надо сделать так чтобы контент мог свободна отступа сколько захочет

6 лет назад
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров