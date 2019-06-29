Добрый день! Есть плагин который создает тесты. Ошибка теста в том что с 3 предполагаемых ответов тест практически всегда выдает один ответ в не зависимости сколько человек набрал баллов. Пример: в ...
Адаптивная верстка верстка макетов
Адаптивная верстка верстка макектов тут они https://dropmefiles.com/zI9rR
жду от вас сроки и бюджет
Заявки фрилансеров
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