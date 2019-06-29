Здравствуйте, Нужно сделать верстку рекламного прелендинга наподобие kosmo.link/kosmolot/win-sound С анимацией прокрутки колеса фортуны. И выпадением выигрыша. Адаптив под десктопы и мобильные экраны. Цена, ТЗ, исходник, детали - ...
Сверстать и натянуть шаблон на Joomla 3.9.8
Необходимо сверстать и натянуть шаблон копию с сайта https://scorp.aspro-demo.ru/ на Joomla 3.9.8
Отличие от https://scorp.aspro-demo.ru/ поменять цвет и убрать лишнее.
Скриншоты желаемого результата предоставлю.
ждём сроки.
спасибо.
Заявки фрилансеров
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