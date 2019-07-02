Вёрстка Landing Page (Одностраничник) html, css, js

Кирилл выполнял для меня заказ на вёрстке Landing Page. Работу выполнил довольно быстро и качественно. Очень грамотный и пунктуальный специалист. В наше время это редкость. Понравилось что он, в отличии от большинства подавших заявку на задание, реально прочитал ТЗ и задавал уточняющие вопросы по функционалу. Работу выполнял поэтапно, показывая мне промежуточные результаты работы. Благодаря такому подходу к работе, я не переживал и не нервничал. Всем очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству.