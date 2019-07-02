Вёрстка Landing Page (Одностраничник) html, css, js

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка497 просмотров

·        Сетка: определена в макете.

·        Адаптивность сетки: мобильная, планшетная идесктопная версии («фикс» или «резина»).

·        Адаптивность графики: ретинизация, векторные изображения.

·        Используемая методология именования классов вразметке: БЭМ.

·        Использование фреймворков: желательно не использовать фреймворки и выполнить вёрстку на FlexBOX и Grid CSS. В крайнем случае допускается использование Bootstrap4.

·        Кроссбраузерность: Chrome, Firefox, Opera,Safari, Edge и IE11.

·        Типографика: частично определена в макете(прочее — на усмотрение разработчика).

·        Используемый шрифт: Определён в макете.

Сроки:

1. На вёрстку 2 дня.

2. далее согласование и тестирование

3. Сдача.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
Roninyurka
Юрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

hasenovkirill93
Кирилл 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$80
2 дня
Escrow
Кирилл выполнял для меня заказ на вёрстке Landing Page. Работу выполнил довольно быстро и качественно. Очень грамотный и пунктуальный специалист. В наше время это редкость. Понравилось что он, в отличии от большинства подавших заявку на задание, реально прочитал ТЗ и задавал уточняющие вопросы по функционалу. Работу выполнял поэтапно, показывая мне промежуточные результаты работы. Благодаря такому подходу к работе, я не переживал и не нервничал. Всем очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравился подход постановке задачи. Четко, ясно и понятно. Очень хорошо понимает что нужно фрилансеру. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hasenovkirill93
Кирилл 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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