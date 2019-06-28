HTML+JS+CSS доработать сайт по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок215 просмотров

Нужно сверстать алгоритм заказа на сайт. Чтобы мы смогли подключить модуль php калькулятора. (обязательно чтобы блоки формировали пост запросы, чтобы в дальнейшем была возможность выгружать данные из блоков). 

Есть готовый пример, нужно адаптировать верстку по примеру.  

+ исправить несколько маленьких косяков сайта.

CSSHTMLJavaScriptPHP
6 лет назад
melnikovsemen
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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