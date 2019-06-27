Адаптивная вёрстка главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки379 просмотров

Сверстать главную страницу и адаптировать её под мобильные устройства.

6 лет назад
ZAPAL666
Егор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменить html списка записей на главной (вордпресс)

    На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu) Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить. Верстки обоих списков есть! В проект — ЦЕНУ и СРОК пожалуйста. ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать модальное окно

    Добрый день! Имеется верстка: mce.inspire.kz Необходимо чтобы при первичном открытии страницы открывалось модальное окно с выбором города (приложение). Просьба указывать сумму и срок. На сайт установить могу сам. Нужен кусок html ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переверстать главную страницу сайта под мобильные на вордпресс (бутстр

    Переверстать под мобильные из бутстрап 3 на бутстрап 4, главную страницу сайта (упор на мобильную версию).   smetnie-kursi.ru  Умение работать с деталями.  Если работа подойдёт — закажу ...

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день! Нужно сделать качественную, чистую и удобную верстку сайта. Сайт содержит главную страницу + 5 внутренних. Верстка должен быть адаптивный (дизайн есть полноценной версии и мобильной). Макеты здесь – https://yadi.sk/d/yX89WAiD3rJ7lw ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг

    $20

    Нужно (желательно, сегодня) сверстать элементарный лендинг-пейдж (есть пример и все необходимое) с формой для заполнения. Работы максимум на 1 час. Оплата на ПриватБанк.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстать по мокапам

    Доброго времени суток! Есть дизайны мокапов, они не цветные, но есть несколько страниц отрисованных прям дизайнерами итд. Мокапов много, интересует сотрудничество на долгий срок Мокапы: invis.io/WTRVQU248RP Дизайн: invis.io/9TS4B9QU2WE

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вставить html-таймер на сайт тильды

    Имеется сайт на тильде, необходимо вставить таймер отсчёта с момента посещения сайта на 5 минут, после перезагрузки страницы таймер будет сбрасываться. Сайт: http://project1442325.tilda.ws/ Жду предложений по ценам и срокам

    HTMLTilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенести стили с figma На проект

    Есть проект - http://prntscr.com/o7eddm (ссылку сброшу в личном сообщении). Мы на https://www.figma.com/ сделали новые стили (шрифты, цвета, бекграунды и др.) и их нужно перенести на проект.  Пример как сейчас: https://prnt.sc/o7eddm Как ...

    CodeIgniterCSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка

    Добрый день, есть все материалы, нужно сверстать альбом( разместить текст и картинки). Заказ важно выполнить в течение 4 часов. Верстать можно в любой удобной программе в альбомной раскладке, чтобы можно было распечатать и сшить.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад