Верстать по мокапам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок246 просмотров

Доброго времени суток!

Есть дизайны мокапов, они не цветные, но есть несколько страниц отрисованных прям дизайнерами итд.

Мокапов много, интересует сотрудничество на долгий срок

Мокапы: invis.io/WTRVQU248RP

Дизайн: invis.io/9TS4B9QU2WE 

6 лет назад
ntold
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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