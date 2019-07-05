Сверстать внутренние - Печник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка141 просмотр

Дизайн https://drive.google.com/file/d/1qxY9qnFP0e56wUvT_ZXVZjlsRpvbwCPh/view?usp=sharing  

Виды при наведении, формы и т.д. тоже делать. Что бы все хорошо работало)) 

Постоплата 3000 руб

6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Работа сделана хорошо
Все отлично, постановка задачи, оплата. Спасибо

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка

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