Преобразовать баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки242 просмотра

Сейчас на сайте размещены картинки только 5 объектов с ссылками на них можете посмотреть по ссылке :

http://arcagroup.ru/

Нужно разместить  в таком же стиле ещё 5 объектов левее. Добавить к имеющимся.  

CSM Bitrix

6 лет назад
egor_romanenko
Егор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отличный исполнитель! Все в срок, работу знает. Никаких доплат не просит! СОВЕТУЮ. В дальнейшем буду обращатся. Спасибо!
ТЗ четкое, клиент на связи, сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад

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