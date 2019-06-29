Верстка маленького лендинга и натяжка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок258 просмотров

Нам нарисовали небольшой лендинг по строительству, скриншот проекта прикладываю - https://clip2net.com/s/42hLJfv, нам нужно его сверстать точно по макету и натянуть на wordpress. Из функциональных элементов будет 2 формы (одна открытая на первом экране, вторая во всплывайке). Пишите цену и срок.

WordPress
6 лет назад
Angryscrap
Игорь 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

grafick
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Очень быстро, очень вежливо и профессионально, будем работать ещё
Заказчик оказался толковым, поставил ясную задачу, потому и проблем в работе не возникло. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

grafick
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад