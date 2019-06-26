Верстка 3-х страниц интернет магазина, ТЗ и макеты исполнителю, жду портфолио
Поправить JS и форму отправки заявок
1.Нужны перенести все JS с донора ко мне на хост. Верстка уже скопирована.
2.Настроить форму отправку заявок на мою почту
3.Проверить и удалить чужие счетчики.
4.После отправки заявки, открывать страницу благодарности со своим собственным URL (например, thankupage.html).
5.Разместить пиксель фейсбука на всех страницах.
Сделать эти 5 пунктов для двух одностраничных сайтов.
Бюджет 500 рублей.
Заявки фрилансеров
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